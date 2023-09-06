17 عرضا فنيا بمهرجان الإسماعيلية اليوم.. أبرزها «الهند والمكسيك»

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جدول عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في يومه الرابع على التوالي، وتتضمن عروض على مسارح المدينة في عدة أندية ومسرح مدينة القنطرة غرب، وتصل إلى 17 عرضا.

وتضمنت العروض اليوم على مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية، عروض لفرق العريش وملوي والمكسيك والهند فيما يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الشرقية وأسوان والشباب والرياضة وإندونيسيا.

ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروض لفرق الإسماعيلية ومطروح وسيرلانكا فيما يشهد نادي الأسرة عروض سوهاج والحرية والقلوب البيضاء ورومانيا، وتقدم فرق الأقصر وفلسطين عروضا على مسرح مدينة القنطرة غرب.

محافظ الإسماعيلية: نستهدف الوصول للمراكز للترفيه عن الأهالي

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستهدف الوصول بالفرق إلي المراكز والمدن البعيدة عن مدينة الإسماعيلية والتي قد يعاني أهلها من حضور الفاعليات خاصة لبدئها في الفترة المسائية.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة للوطن، أنه جرى تقديم عرض فني في أول أيام العروض على مسرح مدينة فايد، وهي تبعد 45 كيلو عن مدينة الإسماعيلية واليوم تقدم فرقتا الأقصر وفلسطين عروضا فنية على مسرح مدينة القنطرة غرب على بعد 45 كيلو أيضا من المدينة.

وقال إن المهرجان يستهدف في المقام الأول الترفيه عن المواطنين، خاصة مع وجود إقبال كبير من الأهالي على العروض المختلفة في الحدائق والمتنزهات والأندية.