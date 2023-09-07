السياحة: إيقاف 13 شركة بسبب مخالفات موسم العمرة الماضي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إيقاف 13 شركة سياحة، لقيامها بمخالفة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي لعام 1444هجريا، بجانب مخالفتها لبرنامج العمرة المعتمد من الوزارة، لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين، الذين تقدموا بشكاوى إلى الوزارة، حيث قامت الشركات بمخالفة مواصفات السكن المتفق عليه دون إخطار الوزارة بالتعديل، بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

ضبط منظومة العمرة المصرية

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن مجازاة تلك الشركات يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي للوزارة على تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة المصرية، وحرص الوزارة على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات.

مدة الإيقاف عن تنظيم رحلات العمرة تتراوح ما بين شهر و3 شهور

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أن قرارات الجزاءات الموقعة على هذه الشركات تتراوح ما بين إيقاف عن تنظيم رحلات العمرة لمدة تتراوح من شهر وحتى 3 شهور، مشددة على ضرورة التزام شركات السياحة بكافة الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج، حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وشركات السياحة في مصر، لاسيما أن البوابة المصرية للعمرة التي يتم من خلالها تنفيذ كافة رحلات العمرة تهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين وشركات السياحة في آن واحد.