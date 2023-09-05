«غرفة السياحة» تحذر المواطنين من التعامل مع السماسرة في حجز برامج العمرة

مع بدء رحلات العمرة لهذا العام، حذر محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المواطنين المصريين من التعامل مع السماسرة أو الوسطاء في حجز برامج العمرة، وذلك حتى لا يتعرضوا للنصب، مشيرا إلى أنّ الجهة الوحيدة التي لها حق تنظيم رحلات العمرة، هي شركات السياحة وذلك عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

تأشيرة العمرة الافتراضية

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ على المواطنين الراغبين في أداء العمرة لهذا العام، عدم العمل على الحصول على تأشيرة العمرة الافتراضية (b2c)، كونها غير معترف بها من قبل البوابة المصرية للعمرة، ولن يسمح لحاملها بالسفر من المطارات والمنافذ المصرية، نظرا لعدم صدور «باركود» عمرة له.

الإلتزام بكافة تفاصيل برنامج العمرة

وطالب أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، المواطنين المسافرين إلى العمرة لهذا العام، بالإلتزام بكافة تفاصيل برنامج العمرة، وبالتواجد بالمطارات قبل موعد انطلاق رحلاتهم بحد أدنى 4 ساعات، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المشرف المرافق لمجموعات المعتمرين، والالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بمواعيد الزيارات المحددة ببرنامج العمرة، كزيارة الروضة الشريفة أو المزارات الأخرى، إضافة إلى عدم التخلف عن موعد العودة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك العمرة.