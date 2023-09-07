الفريق أسامة عسكر يلتقي نائب وزير دفاع دولة سيراليون (صور)

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بموانا برايما ماساكوى، نائب وزير الدفاع السيراليوني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية السيراليونية،تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

عمق علاقات التعاون التي تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية

وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على عمق علاقات التعاون التي تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين.

الجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الأفريقية

من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليوني عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وسيراليون، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة.