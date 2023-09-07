الأمانة الفنية للحوار الوطني: لجنة الثقافة الأكثر نشاطا بتقديم 70 توصية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المرحلة الأولى للحوار نتج عنها بعض المخرجات، مشيرا إلى أن أكثر لجنة نشيطة من حيث إخراج توصيات، كانت لجنة الثقافة التي قدمت أكثر من 70 توصية.

تخفيض ضرائب المسارح

وأضاف فوزي، أن من ضمن مخرجات المرحلة الأولى، تخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح، التي أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية.

وكذلك زيادة عدد المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية، وكذلك زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة في القرى.

توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص

وتابع رئيس الأمانة الفنية، بأن من ضمن التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص، وكذلك إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيا.

وأشار فوزي، إلى أن كل هذه المخرجات أصبحت أمام رئيس الجمهورية، ونحتاج أن نبني على هذه المخرجات.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.