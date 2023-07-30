المستشار محمود فوزي: اليوم آخر الجلسات العلنية بشأن المحليات في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسة اليوم بالنسبة للمحليات تعتبر الأخيرة العلنية في هذا الشأن، إذ جرى مناقشة جميع عناصر الإدارة المحلية.

وأضاف «فوزي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن لجان المحور السياسي سلطت الضوء على 3 موضوعات، ولا تزال الجلسات مستمرة حتى الآن، وتتمثل في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومناقشة تحديات النقابات العمالية، وقانون المحليات في غير مسائل الانتخابات.

فوزي: الحصص الدستورية معضلة في انتخابات المحليات

وأشار إلى أن هناك معضلة كبيرة في مسألة الانتخابات المحلية في ضوء الحصص الدستورية التي أوجب الدستور في أن تمثل في الانتخابات المحلية، علما بأن عدد أعضاء المجالس المحلية 52 أو 53 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الحديث دار اليوم عن قضية اللامركزية المالية والإدارية، وعلاقة المحافظ بالمدن، والأدوات الرقابية من المجالس الشعبية المحلية، ووضع القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنصب نائب المحافظ ومساعد المحافظ، والضريبة المحلية.

جلسة مخصصة لصياغة المخرجات

ولفت إلى أن انتخابات المحليات جرى مناقشتها في جلسات سابقة، وستعقد له جلسة متخصصة بحضور ذوي الشأن والخبراء والمتخصصين لأننا وصلنا لمرحلة أنه لا بد من صياغة مخرجات نهائية إما بتوافق أو عدم توافق.