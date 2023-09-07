«السياحة»: بعض الشركات بدأت تسيير رحلات العمرة بعد استيفاء الشروط اللازمة

قالت سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، إن الشركات بدأت حاليًا في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم، وذلك بعد انتهاء إجراءات التوثيق اللازمة، والتأكد من عدم وجود أي مواقف قانونية ضدها أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

دراسة كافة المواقف القانونية لشركات السياحة

وأضافت «سامي»، أن وزارة السياحة تعمل على ضمان سير إجراءات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية، وتنتهي أولاً بأول من دراسة كافة المواقف القانونية للشركات التي تم رصد مخالفاتها وتم حجبها من تنفيذ رحلات الموسم الحالي حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة على البوابة المصرية للعمرة.

تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة

ولفتت إلى أن كافة رحلات العمرة لهذا العام سيتم تنظيمها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، مطالبة كافة الشركات بالالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للموسم الحالي، والتي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منتصف أغسطس الماضي.