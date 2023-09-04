شرط أساسي للسفر.. خطوات الحصول على باركود العمرة

أكد القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة التي يتم من خلالها تنظيم جميع رحلات العمرة، ضرورة حصول جميع الحاصلين على تأشيرات العمرة، وتأشيرات دخول المملكة مثل تأشيرة السياحة، زيارة الفعاليات، الزيارة الحكومية لغير الحكوميين، زيارة المضيف، الزيارة الشخصية على باركود العمرة.

ثمن باركود العمرة

ووفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة فإنه بالنسبة للمواطنين الحاصلين على تأشيرة العمرة، فإن شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة هي المنوط بها استخراج باركود العمرة لجميع حاجزي تلك البرامج، على أن يكون ثمن باركود العمرة البالغ نحو 3200 جنيه ضمن القيمة الإجمالية لبرنامج العمرة.

وطبقا لأحكام البوابة المصرية للعمرة فإن الحاصلين علي تأشيرات السياحة لن يسمح لهم بالسفر إلى السعودية دون استخراج باركود العمرة.

خطوات استخراج باركود العمرة

ولاستخراج باركود العمرة لحاملي تلك التأشيرات عليهم اتباع هذه الخطوات:

1- الدخول على البوابة المصرية للعمرة.

2- اختيار إحدى شركات السياحة المسجلة على البوابة

3- التوجه لشركة السياحة التي تم اختيارها ودفع ثمن الباركود

4- حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة موكدة

5- الحصول على باركود العمرة

وبحسب البوابة المصرية للعمرة فإن باركود العمرة هو كود تعريفي يتم إضافته على التأشيرة، ويحمل البيانات الخاصة بالمسافر، ويربط المعتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات؛ لإرسالها لأقسام الجوازات، وتكون شركات الطيران والنقل ملتزمة بمطابقة البيانات المسجلة لدى البوابة قبل المغادرة، وتبلغ صلاحية باركود العمرة للسفر 7 أيام من تاريخ صدوره.