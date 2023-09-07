مدحت صالح يطرح أغنية «حمايا العزيز»: مشفتش في طيبتك وقلبك بجد

طرح الفنان مدحت صالح، أغنية جديدة بعنوان «حمايا العزيز»، عصر اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث يوجه من خلالها رسالة شكر إلى «حماه»، في شكلٍ غنائي استثنائي أنّ يكون «والد الزوجة» جزءًا من أغنية.

أغنية «حمايا العزيز»، لـ مدحت صالح، كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد، وميكس وماستر أسامة كمال، وجيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية حمايا العزيز لـ مدحت صالح

وتقول كلمات الأغنية: «حمايا العزيز.. ألف شكر وسلام لأجمل هدية وأجمل غرام.. لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا.. وأحب إن أقولك وأعيدلك كمان.. دي هي في عنيا اللي جاي واللي كان.. أصيلة ووفية دي فرحة عنيا أنا».

مدحت صالح يحي حفل من مشروع «الأساتذة»

وفي سياق متصل، يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء الحفل الثاني، من مشروع «الأساتذة»، وذلك يوم 29 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في الحفل الأول، الذي أحياه يوم 31 يوليو الماضي، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من غاني نجوم الزمن الجميل، ومنها صافيني مرة، وأسمر يا أسمراني، وتملي في قلبي.