مصرع 3 عمال وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالجيزة

لقي 3 عمال مصرعهم، وأُصيب 9 آخرين، في حادث تصادم بطريق الودي بالصف في الجيزة، ونقل الضحايا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق الودي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عز أبوخطوة، معاون مباحث قسم الصف، والقوة المرافقة له، وتبيّن أنّ الحادث بين سيارة ربع نقل وتروسيكل نتج عنه وفاة 3 عمال وإصابة 9 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.