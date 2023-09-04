مصرع شخص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر بالجيزة

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم على الطريق الأوسطي تجاه أكتوبر بالجيزة في حادث تصادم، وتمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الأوسطي تجاه أكتوبر بالجيزة.

وكلف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المقدم فريد معاذ رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مسن على المعاش، 60 سنة، متوفي، اصطدم بالرصيف والنيوجيرسى الخاص بالطريق، مما تسبب في وفاته وتهشم السيارة، وتمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله العقيد أحمد نجم مفتش المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.