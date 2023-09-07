المشدد 15 عاما لربة منزل وزوج ابنتها بسبب إنهاء حياة مسن في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات البحيرة الدائرة السابعة، حكما بالسجن 15 سنة لربة منزل وزوج ابنتها وشقيقه، ومعاقبة ابنتيها بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم باستدراج وخطف زوج الأولى وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلوسه رئيساً وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس وأحمد عادل شاهين وبحضور عبد الحميد فؤاد وكيل النائب العام وأمانة سر محمد صالح السيد .

خطف عامل وقتله في البحيرة

تبين من أمر الإحالة، إن المتهمة قامت باستدراج وخطف زوجها بالإكراه، وتخديره وأكرهه على التوقيع على 12 إيصال أمانة، وقاموا بوضع أقراص مخدرة ومنومه له داخل المياه الغازية ما تسبب في وفاته، وألقوا الجثة أعلى سطح أحد المنازل بمركز المحمودية في البحيرة.

البداية تعود إلى 14 أغسطس 2022 بدائرة مركز شرطة المحمودية، حيث تبلغ من الأهالى بالعثور على جثة لرجل في العقد الثامن من العمر أعلى سطح منزل.

الشرطة تعاين موقع الجريمة

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم العثور على جثة مسن يدعى عبدالمنعم خليل، 78 سنة، بالمعاش، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمحمودية، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إرسال الجثة للطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي لبيان سبب الوفاة.

تحديد هوية المتهمين

وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من: «ميرفت.أ ح»، «محمد. أ. ج»، «أميرة. ع»، «سنية. ع»، «سعيد .أ ج »، حيث اتفقوا واستدرجوا المجني عليه وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه ماليا.

كما قاموا باجباره على التنازل عن شقته الكائنة بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة للمتهمة الأولى، والمتزوجة منه عرفيًا.

وتابعت التحريات، أن المتهمين قاموا بوضع 4 أقراص مخدرة بكوب به مياه غازية، وفور تناولها قاموا بالحصول على توقيعه على إيصالات أمانة بـ12 شيكًا، وفي الصباح ادعت زوجته عرفيًا وفاته.

وتمكن ضباط مباحث المحمودية من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالهم المحامي العام لنيابات شمال دمنهور محبوسين للمحاكمة أمام جنايات دمنهور.