عاجل.. غلق جزئي لكوبري أبو النمرس القديم بالجيزة لمدة 25 يوما.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة غلق جزئي بكوبري أبوالنمرس القديم، بالاتجاه القادم من مناطق أبوالنمرس اتجاه طريق «مصر - أسيوط الزراعي»، لمدة 25 يوما، ابتداءً من الساعة 12 صباح الجمعة 2023/9/8 حتى 5 صباح الاثنين 2023/10/2 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق، يأتي في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري أبو النمرس العلوي الجديد، وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبري أعلى مزلقان أبو النمرس، بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي.

غلق اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أي معوقات، لافتا إلى أنه جرى التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالاتي :

استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبري أبوالنمرس فى الاتجاه القادم من طريق «مصر - أسيوط الزراعي» اتجاه مناطق أبوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية، واستحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة.

- وأما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:

1- حركة سير المركبات القادمة من مناطق أبوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي، تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

2- تم توفير حارة مرورية بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي، لتخدم حركة سير سيارات الملاكي وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق أبوالنمرس، وترغب بالسير اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي.

وضع اللوحات الإرشادية

وتنوه محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.