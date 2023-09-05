«رداء الأميرات» ورشة فنية عن أسرة محمد علي بمتحف المركبات الملكية

قال أمين الكحكي مدير عام متحف المركبات الملكية ، إنه بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، نظم اليوم فعاليات الورشة الفنية بمتحف المركبات تحت عنوان (رداء الأميرات)، وذلك بمشاركة التوجيه العام للتربية النفسية بمديرية التربية والتعليم.

نماذج مجسمة تمثل الأميرات

وأضاف في تصريحات على هامش الورشة أن الأطفال المتدربين قاموا بعمل نماذج مجسمة تمثل الأميرات، مع رسم بورتريهات لأميرات أسرة محمد علي.

وأشار الكحكي إلي أن المتحف نظم أيضا فعاليات مدرسة الخطوط العربية لتعليم خط النسخ من خلال كراسة أمشاق «محمد شوقي أفندي» في خط النسخ وذلك بالتعاون مع المحاضر وليد حسن يوسف المشرف على مركز ومدرسة الخطوط العربية والمخطوطات.

محاضرات سكندرية بعد غد

ينظم متحف الإسكندرية القومي يوم الخميس المقبل و بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاحه محاضرة عن ابتكارات سكندرية في العمارة الهلينيستية تلقيها الدكتورة منى حجاج رئيس جمعية الآثار بالإسكندرية وذلك بمقر جمعية الآثار بالإسكندرية في الساعة السادسة مساء في إطار التعاون بين متحف الإسكندرية القومي وجمعية الآثار بالإسكندرية .