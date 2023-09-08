حكاية صورة أعادت البسمة لـ دنيا وإيمي سمير غانم من جديد

3 أعوام مضت على رحيل الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، ذلك الخبر الذي جعل الجميع في حالة من الحزن وأدخل محبيهم في حالة من الألم، خاصة الابنتين «دنيا وإيمي»، فتبدلت حياتهما دون سابق إنذار برحيل السند والأمان إثر المعاناة من فيروس كورونا المستجد، لتنطفئ الفرحة بداخلهما ويحل محلها وجع الفراق.

سمير غانم ودلال عبد العزيز في قلوب محبيهم

رغم مرور أعوام على رحيل الثنائي الأشهر في تاريخ الوسط الفني، سمير غانم ودلال عبد العزيز، إلا أنهم حاضرون في قلوب محبيهم، وهو ما أثبته شاب مصري من محافظة الشرقية، رسم بأنامله وبواسطة الأحجار الملونة على شاطئ دهب، لوحة فنية نالت إعجاب كل من رآها.

رد فعل دنيا وإيمي سمير غانم على صورة والديهما

كان رد فعل بنات الثنائي الراحل على صورة والديهما التي رسمها هاني جنيدي بمدينة دهب السياحية، ذات طبيعة خاصة، يمكن معرفة كواليسها وتفاصيلها من هنا.