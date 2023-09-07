تخصيص أرض بكوم الشقافة لبناء مستشفى أطفال في الإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، في جلسته اليوم الخميس، على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة كوم الشقافة أمام مستشفى الصدر والبالغ مسطحها 2700 م2 تقريبًا لبناء مستشفى أطفال جديد لخدمة الآهالي.

إعفاء مستشفى الكبد من رسوم التراث

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه خلال الجلسة؛ تمت الموافقة على إعفاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات من دفع رسوم تقديم ملف التراث بالمركز النموذجي لاستخراج تراخيص إنشاء غرفة الكهرباء العمومية بالمستشفى، كونها مستشفى حكومي، وذلك دفعا لعملية تطوير المستشفى لخدمة المرضى.

تخصيص أراضي للتربية والتعليم بالإسكندرية

وتمت الموافقة على تخصيص 3 قطع أراضي أملاك أميرية بأحياء المنتزة ثان وغرب والعامرية أول، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جاء ذلك بترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، وأمين سر المجلس، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.