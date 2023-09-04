محافظة الإسكندرية تطرح مزايدة لاستغلال أماكن لوحات إعلانية.. اعرف الشروط

أعلنت إدارة التعاقدات بمحافظة الإسكندرية، طرح مزايدة علنية عامة يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، لاستغلال أماكن لوضع لوحات إعلانية كبرى عدد «2 تي بول» بشارع قناة السويس بنطاق حي وسط لاستغلالها إعلانيًا.

قيمة التأمين وكراسة الشروط

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية فإن قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

الحصول على كراسة الشروط

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم جلسة المزايدة.

تعليمات مزايدة محافظة الإسكندرية

- يسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية.

- يسدد التأمين النهائي للعملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد.

- يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية بمقر إدارة التعاقدات أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد للجلسة.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.