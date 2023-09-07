استجابة سريعة من «الثقافة» بعد سرقة لوحة حمدي قنديل وإعادة تركيب «عاش هنا»

أعاد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة مهندس محمد أبو سعدة، تركيب لوحة «عاش هنا» للكاتب الكبير حمدي قنديل، بدلا من المفقودة بناء على توجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وناشد «أبوسعدة» أصحاب العقارات التعاون في الحفاظ على هذه اللوحات؛ لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن هذا المشروع يستحقون كل التقدير والتكريم فهذه اللوحات التعريفية تعد درع تكريم لهم.

مشروع عاش هنا

وحرر الجهاز القومي لـ التنسيق الحضاري محاضر سرقة بخصوص البلاغات الواردة بسرقة اللوحات التعريفية.

يذكر أن مشروع «عاش هنا»، يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتوثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن.

قنديل.. أبرز رواد العمل الإعلامي

يشار إلى الإعلامي حمدي قنديل واحدًا من أبرز رواد العمل الإعلامي والتلفزيوني في نهاية القرن العشرين، وهو من مواليد 1 يناير 1938، بقرية كفر عليم، بركة السبع، محافظة المنوفية، ترك دراسة الطب بعد 3 أعوام دراسية، وانتقل إلى قسم الصحافة بكلية الآداب، عقب تخرجه عمل كصحفي فى جريدة أخبار اليوم.

بدأ العمل مذيعاً فى التليفزيون المصري، من خلال برنامج «أقوال الصحف»، وقدم عدة برامج تلفزيونية، منها مع «حمدي قنديل»، و«رئيس التحرير»، و«قلم رصاص».