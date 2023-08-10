«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الراحل هشام سليم في «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الفنان هشام سليم في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق المنازل التي عاش بها المبدعون والشخصيات المؤثرة التي أسهمت في إثراء الحركة الفكرية والفنية بمصر عبر التاريخ الحديث، وتمّ وضع لافتة «عاش هنا» على منزل الفنان الراحل، وتحمل عنوانه في كمباوند سيتي فيو - الهرم.

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فالفنان هشام سليم مولود بالقاهرة في 27 يناير 1958، وهو ابن اللاعب صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عام 1981 - وأجرى دراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

كانت بدايته الفنية في فيلم «امبراطورية ميم» عام 1972، توقف 3 سنوات ثم قدّم فيلم «أريد حلا»، وكانت آخر أعماله مسلسل «هجمة مرتدة» في رمضان 2021.

أعمال هشام سليم

ومن أبرز الأفلام التي عمل بها الراحل «تزوير في أوراق رسمية، والملعوب، وعندما يتكلم الصمت، وعودة الابن الضال، والناظر، وإسكندرية كمان وكمان، ورجل لهذا الزمان، ويا مهلبية يا، والهجامة، وكريستال، وقليل من الحب كثير من العنف، وإنت عمري».

من المسلسلات «ليالي الحلمية، الراية البيضا، أهالينا، أرابيسك، امرأة من زمن الحب، وهوانم جاردن سيتي»، والمسلسلات الإذاعية - عمل مسلسل واحد هو «مجنون ليلى»، ومن المسرحيات «شارع محمد علي»، فضلا عن فوازير «خد وهات» عام 1996، وتوفي في 22 سبتمبر 2022.