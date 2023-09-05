قرار جديد من «التنسيق الحضاري» بعد سرقة لوحة «عاش هنا» للإعلامي حمدي قنديل

أعلن المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل الجهاز، عقب تعرض لوحة مشروع «عاش هنا»، الخاصة بالإعلامي حمدي قنديل للسرقة مؤخرا.

البلاغ عن سرقة لوحة «عاش هنا» للإعلامي حمدي قنديل

وقال «أبو السعدة» لـ«الوطن»، إنّ الفنانة نجلاء فتحي أبلغت وزارة الثقافة بتعرض لوحة مشروع «عاش هنا» للسرقة من على منزل الإعلامي حمدي قنديل بمصر الجديدة، لأن اللوحات مصممة من خامة النحاس التي تعد مطمعا للصوص.

وأضاف رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنّه تم عمل محضر سرقة في الشرطة بالواقعة، وكذلك محاضر أخرى للوحات التي سبق سرقتها من قبل.

تغيير الخامات المستخدمة في صناعة اللوحات

وتابع رئيس التنسيق الحضاري، أنّ الجهاز يبحث حاليا إعادة تركيب اللوحة المسروقة من منزل الإعلامي حمدي قنديل وغيرها من الأعمال المسروقة، بعد تغيير خامات التجهيز، تفاديا لتكرار مثل هذه الوقائع، مشيرا إلى أنّه كذلك تم تغيير خامة النحاس واستعمال خامة أخرى في اللوحات المنفذة في المرحلة الجديدة ابتداء من الشهر المقبل.

وناشد أصحاب العقارات والشاغلين ومسؤولي الأحياء، بالتعاون مع الجهاز والاهتمام بلوحات «عاش هنا» التي تعتبر درع تكريم للشخصية، وبالمشروع والذي يهدف إلى تكريم الشخصيات البارزة المساهمة في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وكذلك توثيق الأماكن التي عاشوا بها.