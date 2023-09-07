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«مودرن جاس» تطلق حملة توعية بمخاطر غلق «هواية» الغاز الطبيعي

كتب:

مارينا رؤوف
07:19 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
غاز طبيعي

غاز طبيعي

أطلقت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس» حملة توعية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي العام حول الطرق الصحيحة للتعامل الآمن مع استخدمات الغاز الطبيعي.

مخاطر تركيب غطاء بلاستيك على «هواية» الغاز

وأوضحت «مودرن جاس» أن الحملة تركز بشكل خاص على التعريف بمخاطر تركيب غطاء من البلاستيك على الهواية الخاصة بالغاز الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق، مما يؤدي إلى حدوث حالات اختناق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع البترول لتعزيز السلامة في استخدام الغاز الطبيعي، والالتزام بالاشتراطات الفنية عند تركيب وصلات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.