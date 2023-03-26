محافظ الشرقية يتابع إصلاح تسريب خط غاز طبيعي في بلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إصلاح تسريب خط الغاز الطبيعي المار بعرض مصرف بلبيس، الناتج عن احتكاك معدات تطهير المصرف بماسورة الغاز بقطر 4 بوصة أسفل المياه، وذلك خلال أعمال التطهير الجارية بالصرف حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أطلع المحافظ على أعمال الإصلاح الجارية لخط الغاز بعد إغلاق المحابس المغذية للخط وتوفير مسار بديل لضمان عدم انقطاع الخدمة عن الأهالي لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

اتخاذ إجراءات السلامة

شدد محافظ الشرقية، على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسؤول شركة الغاز الطبيعي لاتخاذ كل التدابير الأمنية وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح، وعدم مغادرة الموقع إلا بعد إتمام عملية الإصلاح وعودة ضخ الغاز الطبيعي مرة أخرى.

تسريب بخط الغاز الطبيعي

أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه فور تلقي إخطار بحدوث تسريب بخط الغاز الطبيعى المار بمصرف بلبيس التابع لصرف جنوب أبو حماد، جرى استدعاء مسؤول شركة الغاز والتنسيق مع كل المرافق من كهرباء وتليفونات للبدء فوراً في أعمال الإصلاح وتأمين المنطقة بكردون أمني وفصل الغاز عن المنطقة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.