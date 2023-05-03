محافظ قنا يطلق أول شعلة غاز طبيعي في قرية العسيرات ضمن «حياة كريمة»

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول شعلة غاز بمنزل أحد المواطنين بقرية العسيرات، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن غاز من أعمال دفع الغاز وتوصيله إلى القرية، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

أوضح محافظ قنا أن إطلاق الشعلة الأولى يأتي في إطار خطة توصيل الغاز الطبيعي لمختلف القرى المستهدفة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لإحلاله محل البوتاجاز.

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي استفادت من خدمة توصيل الغاز الطبيعي بمركز فرشوط والقرى التابعة للمركز بلغ 16 ألف و 623 وحدة سكنية، ليصل بذلك إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعي على مستوى محافظة قنا إلى 184 ألف و 960 وحدة سكنية، ما يساهم في توفير عدد 303 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بما يسترد من البوتاجاز.

وأضاف أن جميع المستفيدين من خدمة توصيل الغاز الطبيعي سواء ضمن مبادرة حياة كريمة أو في المناطق الجديدة التي لم يدخلها الغاز من قبل، سيستفيدون من المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيها شهريا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.