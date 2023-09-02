11 سؤالا شائعا على بوابة خدمات المحليات.. أبرزها «الاستعلام عن الرخص»

تقدم بوابة خدمات المحليات عددًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بمحافظة القاهرة وغيرها من المحافظات، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط؛ للتيسير على المواطنين، وذلك في إطار التحول الرقمي.

ومن أبرز الأسئلة الشائعة الواردة إلى بوابة خدمات المحليات، وأجوبتها، ما يلي:

-هل متوقع إضافة خدمات أخرى لتقديمها من خلال الإنترنت؟

الخدمات الموجودة حاليا جرى إطلاقها كمرحلة أولى وسيتم إطلاق أنواع جديدة من الخدمات لاحقا.

-هل تقديم الخدمات إلكترونيا يجعل مدة انتهاء الخدمة أقل من المعتاد؟

تقديم الخدمة يوفر الوقت ولكن مدة إجراءات الخدمة هي طبقا للقانون ولن يكون انتهاء الخدمة قبل مدتها القانونية.

متابعة إجراءات الخدمة

-كيف يمكن متابعة إجراءات الخدمة أولا بأول؟

يجري ذلك من خلال شاشة الاستعلام عن خدمة يتم إدخال الرقم القومي ورقم الخدمة لتظهر البيانات والإجراء الذي وصلت إليه.

-ما الفارق بين طلب سداد أقساط إيجار وسداد أقساط مديونيات؟

يتم سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية والمحلات المؤجرة بالإضافة إلى المديونيات التي تحصل بشكل دوري مثل مديونية النظافة أو صيانة المساكن، إذ أن طلب سداد أقساط يجري من خلاله سداد الأقساط الخاصة بأملاك الدولة مثل أقساط طلبات التقنين وحق الانتفاع، أما طلب سداد المديونيات يتم من خلاله تحصيل المديونية الثابتة التي تحصل مرة واحدة فقط.

مستندات ورسوم مطلوبة

-كيف يتم الاستعلام عن المستندات والرسوم المطلوبة؟ وهل هي لطلبات البوابة فقط أم لجميع الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء؟

يجري الاستعلام عن الخدمات من خلال شاشة دليل الخدمات، والتي يتم من خلالها اختيار المحافظة ثم المدينة ثم الطلب المراد الاستعلام عنه، ويتم عرض المستندات المطلوبة والرسوم والإجراءات الخاصة بالطلب المحدد وتكون للطلبات المقدمة من خلال البوابة فقط.

- هل يوجد دليل لكيفية عمل البوابة أو طريقة الاستخدام بشكل مفصل؟

يوجد بالبوابة شاشة مساعدة يمكن من خلالها الاطلاع على دليل كامل عن البوابة وكيفية استخدامها.

- هل يمكن الاستعلام عن المخالفات والتصالح؟

نعم، يمكن معرفة المخالفات ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي وشاشة تسجيل طلب جديد.

الاستعلام عن الرخص

- هل يمكن الاستدلال عن الرخص؟

نعم، يمكن معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.

-هل يتم عمل خدمات خاصة بالقرى على الانترنت؟

لا يتم استقبال طلبات خاصة بالقرى على الانترنت في الوقت الحالي، ولكن يتم استقبال طلبات المدن والأحياء فقط، وخلال الفترة المقبلة سيتم الاستقبال.

- أنا قدمت على طلب، ولم تظهر لي رسالة تأكيد؟

لمراجعة الطلبات التي تم تقديمها يرجى اختيار قائمة ملفاتي ثم يتم اختيار طلباتي تجد الطلبات التي تم تقديمها وموقفها والخطوات التي تقف عليها.

- لدى شقة ودخلت على الموقع من أجل السداد ولم بيانات الشقة؟

يرجى الاتصال بالحي وإعطاء بيانات الوحدة السكنية لمراجعتها وإدخالها على المنظومة لكي يتم التعامل على الموقع.