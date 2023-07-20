رئيس الجمعية الفلكية الأردنية: وكالة الفضاء الصينية تنفذ مهامها بوتيرة متسارعة

قال الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، إنّ وكالة الفضاء الصينية بدأت نشاطها بشكل متواضع قبل 60 عاماً، لكنها أصبحت الآن من الوكالات الفضائية المنافسة، وقامت بمهام فضائية مميزة تثير الإعجاب، بداية من الستينيات وحتى الآن، وبشكل متسارع جداً.

وأضاف «السكجي»، خلال لقاء مع برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن من المهام الصينية المهمة إطلاق مركبة «سنشو»، بالإضافة إلى مشروعات «تشانج» 1 و2 و3 و4 و5، مشيراً إلى أنه في مشروع «تشانج 4» استطاعت الصين الهبوط على الجانب البعيد من القمر، وشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً لمعظم وكالات الفضاء في العالم لمدة تزيد على 30 عاماً.

مهمة صينية تجلب عينات من سطح القمر

وتابع رئيس الجمعية الفلكية الأردنية أن الصين استخدمت في مشروع «تشانج 4» قمراً صناعياً على شكل مرآة، ليعكس الاتصالات بين الأرض ومكان الهبوط، ونجحت هذه المهمة الفضائية، ثم أحضرت عينات من سطح القمر في مهمة «تشانج 5».

برنامج صيني واعد لاستكشاف المريخ

وشدد، على أن برنامج الصين نحو المريخ كان واعداً أيضا، كما أن الصين انفردت بمحطة فضاء وكبسولة العودة، شارحاً أن الإشكالية الرئيسة في مشاريع الفضاء أن معظم الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية تضع هذه الأقمار في المدار، بعد ذلك يبقى القمر الصناعي أو المحطة الفضائية تدور حول الأرض إلى أن ينتهي مفعولها وتتحول إلى حطام فضائي، لكن هذه الكبسولة تشهد عمل الصين على تقنيات متقدمة، حتى يعاد استخدام الكبسولة مرة أخرى بعد عودتها إلى الأرض، وهذا يشكل أيضاً أحد التحديات الكبيرة في مجال الفضاء.