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«الحياة» تواصل تصدر التريند وتذيع حفل عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة حصريا الليلة

كتب:

أحمد شوقي
07:34 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

تواصل شبكة تليفزيون الحياة، النقل الحصري لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، مساء اليوم.

ومن المُقرر أن يُشارك الموسيقار العالمي عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة الليلة.

وشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس» - تويتر سابقًا.

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