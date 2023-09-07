توافد جماهيري كبير على حفل عمر خيرت بختام مهرجان القلعة

بدأت الجماهير في التوافد على قلعة صلاح الدين منذ قليل، لحضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في ختام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأحمد جمال، ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

من المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى، مختارات من أهم مؤلفاته التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل، منها العرافة والعطور الساحرة، قضية عم احمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرها.

ويسبق حفل الموسيقار عمر خيرت، عرضًا لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب، يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.