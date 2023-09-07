تفاصيل اجتماع «المتحدة» مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية لتطوير الصناعة

دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية، لعقد اجتماع تشاوري بين النقابيتين واتحاد المنتجين، لأكثر من ساعتين، للاتفاق على إطار عام، لما فيه خير للصناعة، وتم التأكيد على الآتي:

أولاً: أكد اتحاد المنتجين احترامه الكامل لجميع العاملين بالصناعة.

ثانيا- عدم الاعتداد بأي لوائح تم تداولها مؤخرا، خاصة وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية المصرية.

ثالثا: إن هدف الجميع الحفاظ على صناعة الدراما، في ظل التحديات الثقافية والفنية والاقتصادية التي تواجهها كصناعة رائدة.

وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية

رابعا: ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

خامسا: استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها، للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة.

الشركة تدعم الاتفاق بين اتحاد المنتجين ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية

وأكدت الشركة المتحدة، دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.

وختاما اتفق الحضور على عدم الإدلاء بأي أحاديث صحفية أو تليفزيونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد الانتهاء من اللقاءات التشاورية حرصا على الصالح العام.