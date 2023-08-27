«اتحاد المنتجين»: انخفاض أسعار الأعلاف انعكس على سوق الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة المحلية والاستراتيجية بصفة خاصة، مضيفا أن هذا الملف حيوي للدولة المصرية.

انخفاض أسعار الأعلاف

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن انخفاض أسعار الأعلاف انعكس على أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أساس العملية الإنتاجية هو المُنتج.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أهمية دعم الإنتاج والمُنتج لإحداث نوع من التوازن في الأسعار، كما أن البنية التحتية في مصر ستكون مهيأة لمضاعفة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وتابع بأن التحدي الأصعب للدواجن كان في عام 2022، و2023، وكان أصعب من تحدي فترة إنفلونزا الطيور عام 2006، موضحا أن هناك اهتماما بالمشروعات الاستراتيجية القائمة، التي تحتاج إلى إعفاء ضريبي ومبادرات تمويل لمساعدة المواطنين وأصحاب المشاريع، كما أن تراجع الأسعار سيكون عن طريق الإنتاج وزيادته.

وشدد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ولا بد من مواكبة التطوير فيما يخص المجازر وذبح الطيور، لعدم تأثر الحركة السياحية، وظهور الشكل الحضاري للدولة المصرية بشكل جيد، أمام السائحين باعتباره داخل قومي للدولة، قائلا: «لا يصح أن يرى السائح ذبح الفراخ بتلك الطريقة».

اكتفاء ذاتي من الدواجن

كما أكد أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن، ولابد من الحفاظ على ذلك بتوفير كل ما يلزم للعملية الإنتاجية والمنتُج، مؤكدا أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، وهناك انفتاح على جميع الأسواق ومنها السعودية مما يسهم في حركة السوق وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تقليل حلقات التداول في الصناعة بالقطاع.