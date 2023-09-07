جمال الكشكي عن الحوار الوطني: الأسبوع السادس مختلف شكلا ومضمونا

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني مختلف ومهم للغاية وذلك من حيث الشكل والمضمون لعدة أسباب سواء على المحور السياسي أو المحور الاقتصادي أو المحور المجتمعي، فالقضايا التي تناولها هذا الأسبوع هي قضايا كان الاقتراب منها يبدو صعبًا للبعض ولكن إرادة الحوار الوطني والإرادة السياسية للدولة المصرية اختارت أن تناقش كل الموضوعات دون خطوط حمراء ودون استبعاد أي قضية عن الأخرى.

الدولة المصرية تفتح قلبها لكل أبنائها

وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أننا شهدنا زخما كبيرا جدًا يؤكد قوة الدولة المصرية ورسالة بأن الدولة المصرية تفتح قلبها لكل أبنائها وتقبل بالجميع من مختلف الآراء السياسية طالما أنها تقف على أرضية وطنية، كما أن النقاشات أكدت أهمية المبادرة ورسائل الحوار وأهداف الحوار.

وأشار إلى أن موضوعات جلسة اليوم، كانت ثرية جدًا ومهمة جدًا وتتعلق بالسينما والصناعات السينمائية والصناعات الثقافية والمسرح والغناء، كما دارت نقاشات تتعلق بالقوى الناعمة المصرية وسلاح الإبداع والتميز التاريخي للثقافة المصرية، وكيف لعبت الثقافة المصرية دورًا مهما في الحفاظ على هوية الدولة.