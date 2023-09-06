أندريه زكي: الدولة المصرية تطبق القانون على جميع المواطنين دون تمييز

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم، وفدًا إنجيليًّا من رجال أعمال أمريكييين، ومستثمرين في عدد من المجالات المختلفة «الزارعة، والتطوير العقاري، وتطوير الأعمال، والطاقة والغاز، وريادة الأعمال، وتجارة السيارات»، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة للدولة المصرية لتحقيق أكبر فائدة للمصريين.

وحضر اللقاء، ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس طوني جورج، مدير خدمة TC في مصر والشرق الأوسط، وسارة عيد، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية.

زكي: الكنيسة الإنجيلية وطنية تشارك بكل طاقتها لدعم الاقتصاد

رحب رئيس الإنجيلية برجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال: «الكنيسة الإنجيلية بمصر كنيسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها في دعم الاقتصاد الوطني، بجانب التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام».

زكي: مصر تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة

وأضاف زكي: «أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة»، مؤكدًا: أن العيش المشترك في مصر حالة مهمة، يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية، في إطار خطة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وأثبتت الدولة المصرية أنها قادرة على تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية المهمة التي تحدث في مصر، ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين.