هبوط جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب هبوطاً جديداً في نهاية تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، حيث تراجع سعر الجرام عيار 21، إلى مستوى 2200 جنيه، وهو الأوسع انتشاراً والأكثر تداولاً بين المواطنين، حيث يحظى برواج كبير في محلات الصاغة، وذلك بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

«الوطن» تستعرض سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة في نهاية التعاملات، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليوم الخميس 7-9-2023 نحو 2531 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات اليوم الخميس 7-9-2023 2200 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر انتشارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم التعاملات 1899 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بمنتصف التعاملات 1477 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب 22 اليوم 2320 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم التعاملات 17 ألفا و720 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.