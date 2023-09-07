سعر الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات.. بكم عيار 21؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين، أسعار الذهب على مدار اليوم بشكل لحظي، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الخميس 7-9-2023 في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات، حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات اليوم 2531 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم 2215 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر انتشارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1899 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بمنتصف التعاملات 1477 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب 22 اليوم 2320 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمنتصف التعاملات 17 ألفا و720 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.