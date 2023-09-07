عاجل.. انهيار أسعار الذهب خلال أسبوعين.. كم خسر المعدن الأصفر حتى الآن؟

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 7-9ـ 2023، خلال منتصف التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، حيث يشهد سعر المعدن الأصفر ثباتا نسبيا مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس، وتستعرض «الوطن» قيم التراجع في أسعار الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار جرامات الذهب لجميع الأعيرة المختلفة على مدار الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، بقيمة 70 جنيها لجرام الذهب عيار 21، كما انخفضت بنحو 80 جنيها لجرام الذهب عيار 24، ونحو 60 جنيها لجرام الذهب عيار 18، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 560 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء نحو 2531 جنيها للشراء دون مصنعية خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2320 جنيها للشراء دون مصنعية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا بالاسواق نحو 2215 جنيها للشراء خلال منتصف التعاملات الصباحية لليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للشراء دون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1477 جنيهت للشراء خلال منتصف التعاملات الصباحية لليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر

سجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الخميس 7-9ـ 2023 في مصر نحو 17 ألفا و720 جنيها للشراء خلال منتصف التعاملات الصباحية لليوم، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1922 دولارا.