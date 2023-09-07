ضبط أرز مجهول المصدر بمخزن مواد غذاىية في الإسكندرية

شنت إدارة العامرية التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، بإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملة تموينية، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية به أرز حر مجهول المصدر، بدون مستندات.

تم التحفظ على 40 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي 1 طن، ولم يستطع صاحب المخزن تقديم ما يفيد مصدره.

حملات تموينية بالإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تم تشديد الرقابة التموينية بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

سجائر أزيد من السعر

وأضاف محمود القلش، أن الحملة قامت أيضآ بضبط أحد المحلات يقوم ببيع السجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 350 علبة سجائر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، مع الاستمرار في الحملات بجميع أنحاء الإسكندرية.