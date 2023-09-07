حصول كيميائي بشركة الإسكندرية للتكرير على دكتوراه في معالجة مياه الصرف الصناعي

حصل اليوم الكيميائي عصام قباري، مدير عام المرافق، المشرف على الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية في الرسالة التي قدمها بعنوان تعظيم الآداء لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي.

وقام الباحث بدراسة نقاط تحسين الأداء بوحدة معالجة الصرف الصناعي بشركة «أنربك» ZLD، وكذلك التعديلات التي تؤدي إلى رفع الكفاءة وزيادة استيعاب كميات من مياه الصرف الصناعي لمواجهة أي توسعات بالشركة.

ما هو نظام ZLD؟

وشملت الرسالة توصيات، من أجل تعظيم الاستفادة من نظام ZLD الموجود حاليا، مع إضافة عدد من التعديلات، وإضافة أجهزة قياس حديثة ودراسة تجهيز النظام ليعمل بالذكاء الاصطناعي لتوفير الكيماويات والطاقة واستدامة نظام المعالجة.

كما اوصى الباحث بتطبيق نظام ZLD بشركات قطاع البترول مع الأخذ في الاعتبار التوصيات والخبرات المكتسبة بالشركة وشركات قطاع البترول المطبقة للنظام مثل شركة إثيديكو.

أعضاء لجنة التحكيم

ضمت لجنة التحكيم ومناقشة الرسالة كل من الأستاذ الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح، أستاذ كيمياء الأراضي والمياه، نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية، والأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، وكيل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لشئون البيئة، والأستاذ دكتور ابتسام عبد الحميد البستاوي، أستاذ الميكروبيولوجيا البيئية والتكنولوجيا الحيوية بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور إبراهيم هنداوي صالح، رئيس قسم الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.