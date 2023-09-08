منحة تدريبية لخريجي كليات الهندسة والحاسبات بالمحافظات

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات، عن منحة تدريبية لمدة 6 أسابيع، بمعدل 20 ساعة أسبوعيا، لحديثي التخرج من كافة الجامعات بالمحافظات، من كليات «الهندسة والحاسبات والمعلومات»، لإجراء أبحاث تطبيقية في مجالات تكنولوجية حديثة تحت إشراف باحثين متخصصين بالمعهد في شهر أكتوبر 2023 بمقر معهد بحوث الالكترونيات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول المنحة التدريبة للخريجين، بحسب الإعلان الرسمي من معهد بحوث الإلكترونيات.

رابط وموعد التقديم للمنحة

متاح التقديم للمنحة خلال الوقت الراهن، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 14 سبتمبر 2023، بينما ستعلن نتيجة القبول يوم 30 سبتمبر الجاري، ويمكن التقديم من هنا .

شروط التقديم في المنحة

- المنحة التدريبة مقدمة من معهد بحوث الإلكترونيات لخريجي الجامعات المصرية، من كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من 5 سنوات.

- يلتزم المتقدم للمنحة، باتباع تعليمات المشرف، بتحديد أماكن وفترات تواجده في المعهد طبقا لخطة المنحة.

- التقدم للمنحة عن طريق ملىء استمارة التقديم، مع إرسال صورة من شهادة التخرج والسيرة الذاتية.

- يتم اختيار المتقدمين بناءً على التقدير التراكمي والخبرة العملية والمقابلة الشخصية، أي تتم المقابلة الشخصية فقط مع المتقدمين الذين تم ترشيحهم بناءً على التقدير التراكمي والخبرة العملية.

مميزات المنحة

يتم إعطاء الخريجين شهادة باستكمال البرنامج في حالة الالتزام بالشروط التالية:

أولا: الالتزام بحضور 90% على الأقل من البرنامج.

ثانياً: الالتزام بتسليم تقرير / عرض تقديمي نص أسبوعي ومشروع كل أسبوعين.

ثالثاً: أن يكون تقييم التقارير والمشروعات المنفذه أثناء المنحه أعلى من المتوسط.

الأوراق المطلوبة:

شهادة درجة البكالوريوس

- السيرة الذاتية، بحد أقصى صفحتين، بما في ذلك التعليم والدرجات المكتسبة والمهارات التقنية.