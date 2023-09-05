موعد بدء التوقيت الشتوي.. اعرف أمتى هتغير ساعتك وتأخرها 60 دقيقة

يفضل الكثيرون التوقيت الشتوي، ورغم تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام والذي بدأ من 28 من أبريل الماضي، فإنّ الكثيرين يتنظرون انتهاء المدة المحددة للتوقيت الصيفي، والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي.

ومن المقرر أن يكون انتهاء التوقيت الصيفي الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل الموافق 26 أكتوبر 2023، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً؛ إذ يتم من هذا الوقت تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وعودتها لطبيعتها مرة أخرى، وفقًا قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ شهور.

كم يتبقى على انتهاء التوقيت الصيفي؟

ورغم قرب انتهاء فصل الصيف فإنّ العمل بالتوقيت الصيفي سيظل مستمرًا حتى منتصف فصل الخريف، وحتى يوم 26 أكتوبر المقبل، وبذلك يكون متبيقا على موعد تطبيق التوقيت الشتوي شهر و20 يومًا.

ما سبب تطبيق التوقيت الصيفي؟

وأقر مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل الماضي، بسبب المميزات التي يمكن الحصول عليها من جراء تطبيقه، ومنها ترشيد الطاقة والكهرباء والمواد البترولية، فضلًا عن إمكانية توفير عملة صعبة واستيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.

تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة

ومع قرب تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي، فإنّ معظم الأجهزة الرقمية، ومنها الهواتف والساعات الذكية وأجهزة التليفزيون والراديو ستقوم تلقائيًا بتحديث الوقت الذي تتغير فيه الساعات، والبعض الآخر لا بد من تغييره من خلال إعداد الهواتف.