كريم أبو زيد يطرح أغنية «عيشلك يومين» على «يوتيوب».. (فيديو)

طرحت المنتجة آلاء لاشين، أغنية «عيشلك يومين» للفنان كريم أبو زيد، مساء اليوم الخميس، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «عيشلك يومين»، لـ كريم أبو زيد، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وإنتاج شركة Ah media production للمنتجة آلاء لاشين.

وكان المطرب كريم أبو زيد، قد طرح أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «إشاعات»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو، وقدمها كريم بشكل جديد ومختلف.