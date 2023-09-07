مجلس التعاون الخليجي يؤكد على المطالب العربية للقضية الفلسطينية

أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

اشادة بقرار السعودية لتعيين سفير فوق العادة بفلسطين

وأشاد المجلس الوزاري في بيانه عقب انتهاء اجتماعات الدورة 157 التي أقيمت بالرياض، بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصل عام بمدينة القدس، استمراراً لمواقف دول المجلس في حماية المقدسات الإسلامية ودعم القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في القدس.

كما رحب المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي بإعلان وزيرة خارجية أستراليا عزم الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصف المستوطنات التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي بأنها غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.

كما رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة، وما تضمنه بشأن القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

ادانة اقتحامات مسئولي الاحتلال للمسجد الأقصى

كما أدان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في سلطة الاحتلال ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض سيادة الاحتلال عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل.

المجلس يدين استمرار بناء الوحدات الاستيطانية

وأدان المجلس الوازري استمرار الاحتلال في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضه أي توجه لضم المستوطنات إلى الأراضي المحتلة أو فرض سيادة الاحتلال عليها، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية.

كما أشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم الوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.