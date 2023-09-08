أعشاب طبيعية مسكنة لآلام الأسنان والصداع النصفي: «مفيش وجع»

الشعور بالألم في مختلف أجزاء الجسم، يجعل المريض في حالة بحث دائم عن طريقة ما لإزالة هذا الألم مهما اختلفت الطرق، إلا أنه غافل عن أبرز الطرق التي تسكن من الألم هي في نباتات طبيعية موجودة في المنزل، ويُعد الجنزبيل والنعناع من أبرزها.

أعشاب طبيعية وطبية

وحسب ما نشر في موقع «healthline»، فإن كثير من المرضى يفضلون مسكنات الآلام الطبيعية المتواجدة ببعض النباتات والأعشاب الطبية لتخفيف الألم بديلًا عن الأدوية، وذلك حتى لا يتعرضون لمخاطر الآثار الجانبية وسوء الاستخدام في بعض الأحيان، أو التعرض لمضاعفات خاصة بتناول الأدوية.

وتعد من أبرز النباتات المصنفة ضمن المسكنات الطبيعية «القرنفل»، إذ يستخدمه المرضى خاصة أولئك الذين يعانون من آلام الأسنان للتخفيف من حدة الألم، لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة والإلتهابات والفطريات، حسب ما رواه الدكتور عمرو محسن فتحي، طبيب الأسنان.

أما عن مشروب الينسون له فوائد متعددة، ويصفه البعض بأنه نبات طبي فعال، لما يجدونه من نتائج جيدة في تسكين الآلام المختلفة بالجسد، خاصة أنه يستخدم في علاج الحمى والصداع النصفي والتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام الأسنان والمعدة.

نباتات بديلة لمسكنات الألم

لا تتوقف النباتات الطبيعية بديلة مسكنات الألام عند هذا الحد فقط، إذ يقول الدكتور محمد كرم، طبيب متخصص في أحد المراكز الرياضية «الجيم»، إن الزنجبيل له فوائد متعددة، خاصة إذا ما حرص الشخص على تناوله بشكل يومي، لأنه يعمل على تقليل آلام العضلات الناتجة عن تمارين المقاومة والجري وغيرها من التمارين المجهدة، فضلا عن أنه يسرع من الانتعاش ويقلل من الالتهابات المرتبطة بالتمارين الرياضية.

كما أن النعناع له فوائد كثيرة خاصة عند تناوله للمعدة، إذ أنه يساعد على إزالة عسر الهضم، كما أنه يساعد على التقليل من الغثيان والتقيؤ، إذ يصاب كثيرون بحالة الغثيان أثناء السفر، وأسرع طريقة للتخلص من هذا الشعور بالغثيان، هو استنشاق رائحة زيت النعناع الفلفلي العطري، ولمزيد من التفاصيل من هنا