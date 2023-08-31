بحوث أمراض النباتات ينظم دورة عن كيفية التعامل مع التغيرات المناخية

نظم معهد بحوث أمراض النباتات دورة تديبية حول زراعة الأنسجة وإعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية، كما شملت الدورة كيفية التعامل مع التغيرات المناخية.

وقال الدكتور محمود قمحاوي، مدير معهد أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية أن هذه الدورة تهدف لإعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية، حيث تعتبر زراعة الأنسجة من الأنشطة الواعدة في إنتاج الشتلات بطريقة أسرع، إضافة إلى اختصار الوقت.

أشهر المحاصيل التي تستخدم زراعة الأنسجة لإنتاج الشتلات

أوضح أن أشهر المحاصيل التي تستخدم هذه التقنية لإنتاج الشتلات هي الفراولة والموز والنخيل والبطاطس، حيث يمكن للمتدربين في هذه الدورة الاستفادة من الجانب العملي والتطبيقي، كما يمكنهم اقتحام هذا المجال وإيجاد فرصة عمل متميزة وبذلك فأن معهد بحوث أمراض النباتات يساهم في تجهيز وإعداد جيل من المهندسين المميزين في هذا المجال.

شملت محاور الدورة تقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض

أشار إلى أنّ محاور الدورة شملت أيضا استراتيجيات وتقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض، وتقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعقيم الجزء النباتي، وتحضير البيئة المغذية وتطبيقات عملية لكل متدرب، كذلك تطبيقات عملية لكل متدرب.