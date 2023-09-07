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البنك المركزي يكشف عن ارتفاع الذهب المدرج بالاحتياطي الأجنبي

كتب:

منة العشماوي
09:50 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
البنك المركزي

البنك المركزي

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع  قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي الأجنبي، إلى 7.863 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.

وأوضح البنك المركزي، عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية بالاحتياطي النقدي لتسجل 27.037 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 26.530 مليار دولار بنهاية يوليو.

ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس

وأعلن البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس 2023 إلى 34.928 مليار دولار، مقابل 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بقيمة 50 مليون دولار.

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