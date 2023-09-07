نائب: ملتقى الأحزاب بالشرقية شهد توافقا على تأييد ترشيح السيسي لفترة جديدة

شارك المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية لحزب «مستقبل وطن»، في ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، الذي يضم أحزاب «حماة الوطن»، و«المؤتمر»، و«الشعب الجمهوري»، و«مصر الحديثة»، إضافة إلى «مستقبل وطن»، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية، وعقد مساء اليوم الخميس في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور أكثر من 60 حزبا سياسيا.

أهمية ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية

وأشار عثمان، إلى أهمية ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية في مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالحياة السياسية المصرية، ودعم وتقوية دور الأحزاب في مصر، لتقوم بدورها تجاه الوطن والمواطن.

ولفت عثمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى الحكم يحرص على تعزيز ودعم أي جهود لتنمية وإثراء الحياة السياسية، مشيرا إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تمكين الشباب والمرأة سياسيا وتوليهم المناصب والمواقع القيادية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى دعوته للحوار الوطني، الذي تضمن المحور السياسي، ضمن محاوره الثلاثة، مستهدفا دعم تحقيق الإصلاح السياسي وتنمية وإثراء الحياة السياسية ودعم الأحزاب وغيرها من القضايا.

وقال النائب أحمد عثمان، إن ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، شهد توافق كافة الأحزاب على تأييد ودعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتدشين الجمهورية الجديدة.