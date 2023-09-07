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400 برلماني يعلنون دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة (صور)

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:47 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
تأييد المواطنين لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

تأييد المواطنين لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية، الذي يعد أكبر وأهم الأحدث السياسية، من أجل  تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، لما حققه من إنجازات على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية.

ويحضر ملتقى الأحزاب السياسية، أكثر من 400 نائب من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، فضلا عن وجود 60 رئيس حزب سياسي، وقرابة 10 آلاف مواطن من مختلف الفئات من محافظات «شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية»، من أجل دعم الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان حزب مستقبل وطن، عقد العديد من الاجتماعات للتحضير لفعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، حيث عقد اجتماعات موسعة مع أكثر من 3000 كادر من مدن والمراكز وقرى ونجوع محافظة الشرقية للتجهيز لهذه الفعالية.

وظهر في المؤتمر العديد من المواطنين الذين حملوا صور للرئيس عبد الفتاح السيسي، مدون عليها: «حبيب المصرين» بجانب رفعهم لعلم مصر، كما حضر المؤتمر عدد من الأحزاب السياسية وقياداتها، مثل «حماة الوطن، الشعب الجمهوري، تنسيقية شباب الأحزاب، مصر الحديثة، المؤتمر، إرادة جيل».

 

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بقلم أحمد الشرقاوي