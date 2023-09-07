بـ«علم مصر وصور الرئيس».. ملتقى الأحزاب بالشرقية يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية، بحضور مجموعة من الأحزاب المصرية، فضلا عن وجود عدد من الخبراء والسياسيين البارزين ومئات المواطنين المؤيدين للرئيس السيسي داخل المحافظة.

وحرص العديد من المواطنين، من كافة الفئات والأعمار، على رفع الأعلام المصرية، بجانب صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، نظرا لما حققه من إنجازات على أرض الواقع في كافة المجالات.

وخلال المؤتمر، أعلنت الأحزاب المشاركة، عن دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل الإنجازات التي تحققت داخل كل شبر من الأراضي المصرية، خلال العشر سنوات الماضية، التي تمت في ظل ظروف صعبة عاشتها الدولة المصرية، لما كانت تعانيه من إرهاب داخلي ووضع اقتصادي صعب، إلا أن الرئيس نجح في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

ويشارك في الحزب عدد من الأحزاب السياسية وقيادتهم وهم «حماة الوطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب، مصر الحديثة، المؤتمر، إرادة جيل»، كما حضر في المؤتمر عدد من كوارد السياسية وبعض نواب الأحزاب المشاركة في محافظات «الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء».