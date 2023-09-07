جمال سليمان يقدم ماستر للتمثيل بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن ماستر كلاس للتمثيل يقدمها الفنان السوري جمال سليمان بالدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح الأمير أباظة، رئيس المهرجان، في بيانٍ، أن الاتفاق على الماستر كلاس جاء أثناء لقاء جمعه بالفنان جمال سليمان بمنزل، إذ عرض عليه المشاركة في المهرجان بتقديم ماستر كلاس عن أدوات الممثل وهي الفكرة التي حظيت بموافقة الفنان الكبير ولاقت ترحيبًا كبيرًا ووعدا بالمشاركة في فعاليات الدورة المُقبلة للمهرجان.

معلومات عن جمال سليمان

جمال سليمان هو ممثل سوري، ولد في مدينة دمشق في عام 1959، حصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حصل على درجة الماجيستير في اﻹخراج المسرحي بجامعة ليدز في عام 1988.

وبعد عودته إلى سوريا بدأ التمثيل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها «صلاح الدين الأيوبي، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، التغريبة الفلسطينية».

بدأت رحلة جمال سليمان مع العمل في الدراما المصرية منذ أواسط العقد الأول من الألفية الثالثة عندما جسد شخصية مندور أبو الدهب من خلال مسلسل «حدائق الشيطان» في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت قام ببطولة العديد من المسلسلات التليفزونية المصرية، من أهمها «قصة حب، الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، نقطة ضعف».

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.