جمال سليمان: «بحب اللهجة الصعيدية.. وشخصية عبد الجبار في عملة نادرة متناقضة»

قال الفنان الكبير جمال سليمان، عن دوره في مسلسل «عملة نادرة»، إن دور عبد الجبار بالنسبة له مختلف عن دور مندور بيه في حدائق الشيطان، إذ أن عبد الجبار رجل مؤمن بما يفعل بكل شره ولديه قوانين ويجيز القتل؛ ولكن بشروط معينة ولا يعتبر تجارة السلاح عملا غير قانوني وهو شخصية بها كثير من التناقضات رغم أنه شخصية تقليدية.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»: رغم أنه مؤمن بقدسية الأعراف والتقاليد إلا أنه ومقارنة بدور مندور كان الأخير رب أسرة ولديه مشاعر».

وأكمل: شخصية عبد الجبار حمالة أوجه بشكل غريب ومغرور وفيه ناس بيوصل الغرور أنهم مؤمنين ببقاء كل شيء على ما هو عليه وإنه سيبقى على رأس الأشياء حتى يبدأ ألمه عندما يشعر بقوة التدمير على مستوى عائلته وصدمته عندما تخبره نادرة بأنه قاتل شقيقه بلال حيث أذهلته جملة نادرة رغم رغبته في عدم التصديق، وأن انكشاف الأمر سيؤدي لانهيار البيت الغريب الذي بناه كونه مهيمنا على النجع».

ولفت إلى أن اللهجة الصعيدي لم تمثل عائقاً له لأنه لديه ثلاث تجارب في المسلسلات الصعيدية وسهل أن يستطيع أي ممثل تعلم اللهجات لكن تبقى اللهجة تشبه الغناء ولابد أن تتناغم مع الألحان».

وواصل: «أنا بعشق اللغة العربية الفصحى وحلاوة اللهجة في أن كل كلمة صعيدي تهتم بمخارج الحروف ويحمل تفخيم»، لافتا إلى أن تجربته مع مسلسل «حدائق الشيطان» واجه صعوبات وكان يستغرق يوماً كاملاً في قراءة كل حدث لكن الأمر أصبح تعودا وإتقانا وتناغما في الأعمال التالية وصولا لعبد الجبار.