جمال سليمان ينضم إلى لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية، انضمام الفنان جمال سليمان إلى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وذلك في دورته الأولى التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يوليو المقبل.

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان، إن جمال سليمان إضافة مهمة بما يملكه من رصيد وتاريخ وخبرات كبيرة، جعلته واحدا من نجوم التمثيل في العالم العربي.

أعضاء لجان تحكيم مهرجان شرم الشيخ

وترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وتضم اللجنة أسماء بقيمة الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، والدكتور محسن التوني عميد معهد السينما، والشيخة اليازية آل نهيان المنتجة وسفيرة الثقافة العربية، والسينارست عبدالرحيم كمال.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

آخر أعمال جمال سليمان

يُذكر، أن آخر أعمال جمال سليمان مسلسل «عملة نادرة»، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، وأحمد عيد، ومحمد فهيم، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.