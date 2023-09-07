الكشف على 1296 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بالبحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كوم عزيزة بمركز أبو حمص، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

قافلة طبية في مركز أبو حمص

تمضنت أعمال القافلة، الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «الباطنة 321، الأطفال 403، الجراحة 114، النساء 84، تنظيم الأسرة 20، العظام 162، الأسنان 76 ،الأنف والأذن 116».

وشملت القافلة وجود معملي دم وطفيليات، وجهاز أشعة وسونار، بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وشهدت القافلة خدمة التثقيف الصحي للمواطنين، وتم صرف الدواء من صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.